US Open 2023, Jannik Sinner contro Alexander Zverev: scontro su basi diverse e quell’allenamento a Toronto…

Era sempre un ottavo di finale di un US Open. Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritrovano, a distanzi di due anni sul cemento americano. Risale proprio al confronto di Flushing Meadows l’ultima partita sul duro dei due, visto che nell’ultima sfida a Montecarlo dell’anno passato si giocava sulla terra.

Di tempo ne è passato e la sfida sarà su basi diverse: Sinner è un giocatore più forte rispetto al passato e i suoi risultati nel 2023 lo stanno a dimostrare, mentre Zverev è in grande crescita dopo il grave infortunio alla caviglia della semifinale del Roland Garros 2022 contro Rafa Nadal. “Mi piacerebbe giocarci contro perché è da un po che non accade“, aveva detto Jannik in conferenza stampa prima di sapere l’esito del confronto di New York tra Grigor Dimitrov e Alex.

Lo storico, come è noto, è favorevole al teutonico, considerato che solo una volta in quattro partite Jannik si è imposto e si parla sempre di ottavi di finale Slam, ovvero a Parigi nel 2020. I riferimenti sono differenti per quanto spiegato, ma c’è un allenamento a Toronto, di quattro settimane fa, che sarà sicuramente stato utile a entrambi per rendersi conto delle potenzialità dell’altro.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-ZVEREV A TORONTO

Chiaramente le condizioni in Canada non erano le stesse di New York e un match ufficiale è sempre un’altra cosa. Tuttavia, dagli scambi nel video in questione, si può evincere come Jannik cercherà di fare la partita, ovvero obbligare il suo avversario a recuperi laterali, venendo a prendersi il punto a rete. Un aspetto che contro Stan Wawrinka si è visto spesso, anche se con qualche errore di troppo in manovra. I 61 errori gratuiti non potranno essere replicati contro il tedesco.

Foto: LaPresse