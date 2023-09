US Open 2023, il tabù Novak Djokovic per i giocatori statunitensi a New York

Potrebbe essere una buona notizia? Vedremo. Le statistiche offrono delle possibilità concrete per descrivere un fenomeno e nel caso in esame, parliamo di tennis. Novak Djokovic, per la tredicesima volta in carriera, ha raggiunto i quarti di finale degli US Open. Un risultato che ha permesso all’asso serbo di raggiungere Roger Federer e Andre Agassi a questa voce, preceduto solo da Jimmy Connors (17).

Nole, ora, si troverà ad affrontare il rush finale in una parte del tabellone dove di americani ce ne sono ben tre: Taylor Fritz sarà il prossimo avversario, a seguire in semifinale il vincente del derby Ben Shelton-Frances Tiafoe. Alla prova dei fatti, il campione nativo di Belgrado ha motivi per cui sorridere.

In primis perché nei sette precedenti confronti con Fritz ha sempre vinto e concesso appena due set e in secondo luogo perché negli undici match disputati in carriera contro tennisti statunitensi nel Major di New York il suo score è di 11-0. L’ultimo a cadere sotto i colpi del n.2 del mondo è stato nel 2021 Jenson Brooksby sullo score di 1-6 6-3 6-2 6-2.

At least one American must beat Novak Djokovic to reach the US Open final

Djokovic 11-0 against Americans at the US Open

Researched using Tennis Abstract pic.twitter.com/ljmGz4e9RD

