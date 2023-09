US Open 2023: finisce l’avventura di Jannik Sinner. Zverev vince una dura battaglia in 5 set

Dopo una battaglia di quattro ore e quarantuno minuto Jannik Sinner deve dire addio agli US Open 2023. Il numero sei del mondo cede al quinto set ad Alexander Zverev, che si impone con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3. Una partita infinita, durissima sul piano fisico e decisamente spettacolare per il tennis offerto in campo dai due protagonisti. Non ci sarà per Sinner la tanto attesa rivincita con Carlos Alcaraz e sarà dunque un ritrovato Zverev ad accedere ai quarti di finale nell’ultimo Slam dell’anno.

Sinner è stato anche condizionato dai crampi nel terzo set, con l’altoatesino che ha sicuramente finito il match non nelle migliori condizioni. Sono 56 i vincenti di Zverev, che ha messo a segno anche 16 ace. Per Sinner un totale di 50 vincenti, ma anche 67 errori non forzati e 7 doppi falli.

Il primo game della partita è già complicato per Sinner, che riesce a vincerlo ai vantaggi. Nel quinto gioco Jannik si porta sul 40-0, ma commette due doppi falli consecutivi e poi deve subire un meraviglioso vincente di rovescio di Zverev. Il tedesco si procura anche una palla break e purtroppo arriva l’errore di rovescio dell’azzurro. Sinner comunque reagisce prontamente e nel game successivo si procura tre palle del controbreak. Sulle prime due Zverev si salva con la prima e con il dritto, ma sulla terza non può nulla sul dritto dell’altoatesino. I due continuano a scambiare con grande velocità e potenza, con Zverev che nel nono game si procura altre due palle break e poi proprio sulla seconda trova un’impressionante accelerazione di rovescio. Il tedesco tiene poi a zero il servizio e si prende il primo set per 6-4 dopo oltre un’ora di gioco.

Nonostante il set perso, Sinner parte subito con il piede sull’acceleratore nel secondo parziale, sfruttando al meglio la complicità di Zverev. Il tedesco, infatti, prima sbaglia uno smash e poi sulla palla break commette doppio fallo. Sinner scappa sul 3-0 e poi chiede l’intervento del medico per una leggera contrattura. Forse Jannik risente di questo problema e gioca un pessimo quinto game al servizio, chiuso anche con una comoda volée di dritto in corridoio sulla palla del controbreak. Sinner, però, torna subito concentrato e attento nel match e si procura nuovamente un’occasione di break con Zverev che perde il controllo del rovescio ed anche il servizio. Avanti 4-2 questa volta l’azzurro non si volta più indietro e chiude 6-3.

In avvio di terzo set Zverev tiene comodamente i primi due turni di servizio. Sinner, invece, nel quarto gioco si trova ad affrontare ben cinque palle break. L’azzurro è davvero bravissimo a salvarsi in svariati modi, sia con la prima sia con una smorzata sia con una serie di dritti vincenti. Purtroppo Sinner comincia ad accusare i crampi, con l’azzurro che si blocca completamente dopo aver perso il servizio nel sesto gioco. Jannik resta in campo, ma praticamente è costretto ad accelerare ogni scambio. Zverev dall’altra parte non concede nulla all’azzurro, strappando nuovamente il servizio all’altoatesino nell’ottavo game, chiudendo al terzo set point con anche un nastro beffardo.

Il primo game del quarto set è semplicemente incredibile. Sinner, nonostante le insicurezze fisiche, si procura quattro palle break, ma purtroppo in almeno due circostanze viene tradito dal dritto quasi a punto fatto. Allo scoccare dei quindici minuti, Zverev riesce a chiudere il game con un clamoroso ace centrale sulla seconda di servizio. È una battaglia senza esclusioni di colpi, con i due tennisti completamente stremati ad ogni scambio. Sinner vince un durissimo ottavo game, poi nel game successivo si procura due palle break e sulla seconda arriva il doppio fallo di Zverev. Jannik sfrutta l’occasione e va a prendersi il quarto parziale per 6-4. Ci sarà un palpitante quinto set!

Purtroppo come già gli è accaduto in altre circostanze Sinner parte male in avvio di quinto set. Zverev si procura una palla break nel secondo gioco ed il rovescio di Jannik si spegne in rete. Nel game successivo Sinner ha subito l’occasione del controbreak, ma Zverev copre bene la rete sul passante dell’azzurro. Jannik va una volta 0-30 ed un’altra 15-30, quest’ultima nel nono game, ma Zverev recupera sempre e non concede palle break. Il tedesco chiude 6-3 e sarà lui ad affrontare Carlos Alcaraz nei quarti di finale.

