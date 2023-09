US Open 2023, Daniil Medvedev: “Il secondo set Ã¨ stato lo snodo della partita, ho sbagliato troppo in risposta”

Una sconfitta per Daniil Medvedev nella Finale degli US Open 2023. Il russo si è dovuto inchinare alla classe di Novak Djokovic, che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3 e ha così conquistato il 24° Slam in carriera, entrando ancor di più nella leggenda dello sport. Il russo non è riuscito a replicare il risultato di due anni fa, quando seppe battere Nole nell’atto conclusivo a Flushing Meadows.

“Indubbiamente, uno snodo importante della sfida è stato il secondo set. Un parziale molto equilibrato nel quale il moscovita ha avuto anche la chance per vincerlo e quindi scrivere una storia diversa: “Ho avuto le mie chance, penso soprattutto al passante sul set point, avevo tutto il lungolinea aperto, ma ho scelto di giocarlo in cross, e ho preso la decisione sbagliata. E in generale, al di là di quel punto, è stato il mio miglior parziale, forse se l’avessi vinto sarebbe potuta cambiare la partita. Ma il tennis è così, la prossima volta cercherò di essere più bravo”, ha raccontato il russo in conferenza stampa.

Una frazione che dei rimpianti quindi ne lascia: “Avevo la sensazione di avere il controllo del match, io stavo giocando bene, lui sembrava a corto di fiato. Probabilmente avrei dovuto fare qualcosa in più, ad esempio sono stato troppo testardo in risposta, avrei dovuto cambiare la mia posizione. Però avevo bisogno di certezze, quella è la mia classica posizione in risposta e non ho reso come nella semifinale con Alcaraz. Ho avuto la mia occasione, ma non l’ho sfruttata. Ho giocato peggio rispetto alla partita contro Carlos, ma quella è stata una delle mie migliori in carriera, così come quella contro Nole due anni fa. Non era semplice replicare, solo nel secondo set sono stato in grado di replicare, ma alla fine l’ha vinto lui...”.

In tutto questo anche il serve&volley di Djokovic è stata un’arma che ha saputo fare la differenza: “Sì e io, come ho detto, mi sono incaponito nel rimanere troppo dietro. Ho sbagliato tantissime risposte, e anche quando la mettevo in campo spesso quella palla non atterrava dove volevo. Ho provato un pochino ad avvicinarmi nel corso del terzo set, ma la partita era già finita. Lui ha giocato alla grande”.

Foto: LaPresse