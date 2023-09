US Open 2023, Coco Gauff: “Grazie a chi non ha creduto in me, ora il mio fuoco Ã¨ piÃ¹ luminoso che mai”

Dopo sei anni un’americana è riuscita a vincere gli US Open: Coco Gauff, in rimonta, ha fatto esplodere di gioia l’Arthur Ashe Stadium rimontando Aryna Sabalenka. La bielorussa sarà numero 1 del mondo, ma non chiuderà la stagione Slam con una vittoria, come sperato: dall’altra parte ha trovato di fronte non solo una giocatrice, ma tutto il campo più capiente del mondo.

Così la vincitrice si è espressa durante la premiazione: “Questa vittoria significa moltissimo per me; ora mi sento come in uno stato di shock. Aver perso in finale al Roland Garros è stato duro, ma questo rende ancora più speciale la vittoria di oggi. Non chiedo mai di fare precisi risultati quando prego, ma mi auguro solo di poter dare il massimo. Che sarà, sarà. Sono estremamente grata per questo momento, anzi sono senza parole“.

Il messaggio forte arriva subito dopo: “Vorrei ringraziare in particolare chi non ha creduto in me. Un mese fa, dopo che avevo vinto in un WTA 500, girava voce che mi sarei fermata. Due settimane fa, dopo aver vinto un WTA 1000, dicevano che quello era il mio massimo. Ed eccomi qui, tre settimane dopo, con questo trofeo in mano. A chi pensava di avermi spento l’entusiasmo, dico che stavano solo alimentando il mio fuoco. Ora brucia più luminoso he mai“.

I riferimenti temporali sono quelli di Washington e Cincinnati, serviti in realtà alla nuova numero 3 del mondo per costruire quella che, a conti fatti, è una sorta di estate magica. Certo, l’assalto al numero 1 non potrà essere immediato, però le premesse di un 2024 invitante ci sono tutte.

Foto: LaPresse