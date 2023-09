WTA Osaka 2023: il tabellone. Cinesi e Maria a caccia di soddisfazioni

Il tabellone del WTA 250 di Osaka, in Giappone, è completo: sono già state inserite tutte le qualificate all’interno del novero di coloro che andranno a caccia del titolo in una delle più celebri città giapponesi. In questo caso, però, il Paese del Sol Levante non può (ancora) contare su giocatrici che possano far sognare in un evento che ha avuto una storia intricata, con vari cambi di sede, lo stop tra Covid e problemi economici e, infine, il ritorno in questo 2023.

Sarà complesso derby cinese al primo turno tra Lin Zhu e Xiyu Wang, ma l’impressione è che possano essere proprio le rappresentanti del Paese più popoloso del mondo ad avere ottime chance di far strada. Il tutto in un tabellone che vede anche tante possibilità tra possibili storie e giocatrici emergenti.

Nella parte bassa, va annotata la presenza di Tatjana Maria: la tedesca fa parte di uno spot abbastanza imprevedibile per nomi, ma se riuscisse a trovare la forma giusta in semifinale non avrebbe problemi ad arrivare. Certo, poi lì potrebbe esserci la ceca Linda Fruhvirtova, anche se il percorso di quest’ultima è meno facile.

La prima edizione di questo torneo (2009) vide in finale Francesca Schiavone, che perse contro Samantha Stosur. L’australiana detiene il record di vittorie (tre). Nessuna nipponica ha vinto qui, ma una l’ha fatto quando il torneo si è spostato a Hiroshima nel 2019: Nao Hibino, nel derby con Misaki Doi.

WTA OSAKA 2023: TABELLONE

Zhu (CHN) [1]-Xiyu Wang (CHN)

Uchijima (JPN) [WC]-Raina (IND) [Q]

Mandlik (USA) [Q]-Parry (FRA)

Marino (CAN)-Hibino (JPN) [7]

Xinyu Wang (CHN) [3]-Teichmann (SUI)

Sakatsume (JPN) [Q]-Eala (PHI) [Q]

Savinykh [Q]-Friedsam (GER)

Shnaider-Putintseva (KAZ) [6]

Baindl (UKR) [8]-Krueger (USA)

Golubic (SUI)-Ponchet (FRA)

Niemeier (GER)-Kalinskaya

Dart (GBR)-L. Fruhvirtova (CZE) [4]

Podoroska (ARG) [5]-Yuan (CHN)

Hontama (JPN) [WC]-Jang (KOR)

Hartono (NED) [Q]-Doi (JPN) [WC]

Udvardy (HUN)-Maria (GER) [2]

