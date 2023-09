US Open 2023, Aryna Sabalenka dopo la Finale persa: “Stasera bevo sicuramente…”

Non è mai semplice accettare una sconfitta, specie se parliamo di una Finale di uno Slam. La bielorussa Aryna Sabalenka si è dovuta arrendere alla verve della statunitense Coco Gauff, capace di imporsi in rimonta sullo score di 2-6 6-3 6-2. Una partita nella quale la nativa di Minsk non è stata in grado di gestire la tensione, consentendo a Gauff di risalire la china dopo un inizio non favorevole all’americana.

Non è un caso che Sabalenka abbia commesso 46 errori non forzati, ben più della metà dei punti vinti dalla sua avversaria nel corso del match. Un dato che certifica quanto la bielorussa abbia avuto difficoltà a gestire le proprie emozioni nel corso dell’atto conclusivo a Flushing Meadows.

“Porto con me molte cose positive e tutto fa parte del processo. Ho gestito bene il primo set, ho iniziato senza nervosismo, ma poi dal secondo set ho iniziato a pensare troppo ed è lì che le cose sono peggiorate. È stata una battaglia interna. Ho giocato e perso contro me stessa“, ha ammesso la 25enne bielorussa, che da domani sarà n.1 del mondo in via ufficiale.

Aryna, poi, ci ha anche un po’ scherzato su, in riferimento alla delusione per questa sconfitta: “Stasera bevo sicuramente“, ha detto con il sorriso la tennista.

