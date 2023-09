US Open 2023: Daniil Medvedev in semifinale, Rublev cede in tre set

Daniil Medvedev chiude la sessione diurna sull’Arthur Ashe Stadium qualificandosi per la semifinale della parte alta degli US Open 2023. Battuto per 6-4 6-3 6-4 nel derby russo Andrey Rublev; ora l’attesa è per la potenziale rivincita di Wimbledon con Carlos Alcaraz, ammesso che stanotte il murciano batta il tedesco Alexander Zverev in quello che è un altro quarto-rivincita (ma del Roland Garros 2022).

Il primo set si apre con una versione spettacolare di Rublev, che vince ben dodici dei primi tredici punti anche perché Medvedev regala il break con due gratuiti e un doppio fallo. La luna di miele tra il numero 8 del mondo e il match finisce quasi subito, perché arriva il controbreak e, a parte un settimo game da soli gratuiti dell’ex numero 1 ATP, è proprio quest’ultimo ad avere sempre in mano il pallino del gioco, con tante variazioni in più. Ecco anche spiegato il 6-4.

L’andamento del secondo parziale è invece quantomeno particolare, perché il servizio diventa una specie di optional. Ad avvantaggiarsene inizialmente è Rublev, che riesce a trovare il modo di salire fino al 3-1, ma viene subito recuperato da una versione di Medvedev che, evidentemente, di scampo ne vuole lasciare poco: cinque giochi di fila e 6-3. Le cose particolari, però, sono prossime ad arrivare.

Non è particolare il fatto che Rublev prenda di nuovo il break di vantaggio nel terzo set, quanto il fatto che le cose non convenzionali capitino dalla parte del suo avversario. Medvedev, infatti, cede la battuta con un doppio fallo che farebbe parte delle highlights al contrario, poi chiede l’intervento del medical timeout, quindi, sulla propria sedia, senza che si rivolga a nessuno in particolare, sentenzia: “Un giocatore morirà, e poi vedranno”. Il riferimento è alle condizioni in cui si gioca, già criticate in questi giorni per l’umidità e non solo. In un modo o nell’altro, ad ogni modo, il vincitore del 2021 chiude per 6-4 anche questo parziale, dopo cinque match point, e vola in semifinale.

2 ore e 48 minuti servono a Medvedev per chiudere, anche se i numeri di vincenti ed errori gratuiti non sono simpatici per alcuno dei due tennisti: 26-40 contro 32-37. Al di là del 75%-66% di punti vinti con la prima a favore di Medvedev, per i due i numeri di punti vinti sulla seconda sono totalmente deficitari: 29%-28%.

Foto: LaPresse