US Open 2023, Ben Shelton raggiunge Novak Djokovic in semifinale! Tiafoe sconfitto in 4 set

Sarà Ben Shelton il rivale di Novak Djokovic negli US Open 2023. Il 20enne americano ha piegato il connazionale Frances Tiafoe (n.10 del mondo) con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 (7) 6-2 e si è così garantito l’approdo al penultimo atto nel Major, il primo in carriera. Shelton è il più giovane statunitense a spingersi a tanto dai tempi di Michael Chang nel 1992.

A youth movement in tennis! pic.twitter.com/j4TImOhmMV — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2023

Nel primo set l’avvio di Shelton è subito aggressivo. Con risposte profonde, il 20enne degli States crea i presupposti per il break nel primo game, ma Tiafoe si salva. Niente può però nel quinto e settimo gioco al cospetto di un avversario on fire che colpisce con una violenza inaudita. Sullo score di 6-2 cala il sipario sulla frazione.

Nel secondo set c’è la reazione di Tiafoe che, scampato il pericolo di un nuovo break nel terzo gioco, sale di livello e approfitta anche di un piccolo calo di Shelton. Nel sesto game il n.10 ATP si fa trovare pronto all’appuntamento, strappando il servizio all’avversario e aggrappandosi a questo fondamentale nel tentativo di contro-break immediato. Sullo score di 6-3 si conclude la frazione.

Nel terzo set sono le emozioni a regnare sovrane. Si gioca su ogni palla e i break si alternano a cadenza regolare. Un valzer spettacolare nel quale Shelton, recuperato il break in apertura, va sul 3-1, ma poi subisce due break consecutivi da Tiafoe nel quinto e nel settimo gioco. Il top-10 però non sfrutta la situazione a dovere, perdendo il proprio turno in battuta successivo. E’ il tie-break a stabilire chi debba prevalere e con alcuni colpi straordinari è il 20enne a piazzare la bandierina sul 9-7.

Nel quarto set Shelton ha l’inerzia del confronto dalla sua, trovando il break in apertura, in maniera chirurgica, e bissandolo nel settimo game. Con una magnifica accelerazione di rovescio, cala il sipario sul 6-2 in favore del tennista nativo di Atlanta. Leggendo le statistiche, sono da notare i 14 ace e gli 11 doppi falli del vincitore, con 50 vincenti all’attivo a fronte di 34 errori gratuiti.

Foto: LaPresse