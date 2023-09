Turchia-Italia, Qualificazioni Europei Under 21: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

Si avvicina sempre di più il momento dell’esordio dell’Italia Under 21 nel girone di qualificazione agli Europei del 2025 in Slovacchia: dopo il primo match con la Lettonia di questo venerdì, gli azzurrini saranno di scena in Turchia il 12 settembre alle 18.30 per il secondo incontro del gruppo 1.

Sulla panchina della nazionale giovanile siederà per la prima volta Carmine Nunziata, il quale ha sostituito Paolo Nicolato dopo la deludente campagna degli scorsi Europei in Romania, terminata con l’eliminazione ai gironi: il tecnico napoletano ha convocato molti dei giocatori che hanno fatto parte della cavalcata straordinaria dell’Italia Under 20 in Argentina, nei Campionati Mondiali di categoria, il cui titolo è sfumato solamente in finale con l’Urugruay.

Assieme alla Norvegia, la formazione turca è la più insidiosa tra quelle presenti nel girone degli azzurri. Con la formazione proveniente dalla penisola anatolica, gli azzurrini hanno disputato ben nove incontri: il bilancio è ben a favore dell’Italia, visto che in sei delle sfide giocate tra le due squadre si è imposta la selezione del Bel Paese. Una vittoria con i turchi sarebbe molto importante in ottica qualificazione, ricordando che il biglietto per la Slovacchia si stacca direttamente con il primo posto o risultando tra le migliori tre seconde classificate.

La sfida tra Turchia e Italia, il cui via è programmato per le 18.30 del prossimo martedì a Sakarya, sarà visibile in tv sui canali Rai, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play.

CALENDARIO TURCHIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U-21

Martedì 12 settembre

Ore 18.30 Turchia-Italia – Diretta tv sui canali Rai, diretta streaming su Rai Play

PROGRAMMA TURCHIA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai.

Diretta streaming: Rai Play.

