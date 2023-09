Tour of Britain 2023: arriva la tripletta per Olav Kooij, battuto van Poppel

Ancora una volata al Tour of Britain 2023. In scena oggi la terza tappa, di 154,7 chilometri da Goole a Beverley, con la tripletta di Olav Kooij che è stata servita: fenomenale il velocista neerlandese che non si lascia sfuggire nulla.

Altro percorso completamente pianeggiante, con l’unico pericolo, a metà gara, che c’è stato causa vento. In ogni caso è stato sprint di gruppo e la Jumbo-Visma ha nuovamente dominato con Wout van Aert ancora nelle vesti di gregario a lanciare il proprio capitano.

Kooij ha vinto senza patemi, confermando ancor di più la maglia di leader della classifica generale e battendo Danny Van Poppel (Bora-hansgrohe), mentre terzo il padrone di casa Ethan Vernon (Gran Bretagna).

Discreto piazzamento per Davide Persico, dodicesimo e migliore degli italiani.

Foto: Lapresse