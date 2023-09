Tiro a volo, l’Italia insegue l’ultimo pass olimpico mancante agli Europei di Osijek

Gli eventi di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a volo hanno assegnato finora 48 carte olimpiche non nominali, ovvero 12 per ogni gara individuale. L’Italia ha centrato nel complesso 7 pass su 8: 2 nello skeet femminile con Diana Bacosi e Martina Bartolomei, 2 nel trap femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi, 1 nello skeet maschile con Luigi Lodde e 2 nel trap maschile con Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo.

Per completare il contingente massimo all’Italia manca solo 1 pass nello skeet maschile: la ricerca proseguirà proprio negli imminenti Europei 2023 di Osijek (Croazia), in programma dal 10 al 26 settembre, in cui sarà messa in palio 1 carta olimpica in ciascuna gara individuale. Per questo motivo l’Italia schiererà nello skeet individuale maschile Tammaro Cassandro (Carabinieri), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) ed Elia Sdruccioli (Esercito): sarà assente Luigi Lodde, che avendo già conquistato un pass non avrebbe potuto archiviarne un secondo.

Le restanti quote (per ogni gara individuale), infine, saranno distribuite nel 2024: 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Doha (Qatar), ed 1 agli Europei di Lonato (Italia). Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti. Per quanto concerne lo skeet misto, invece, non ci saranno eventi che assegneranno carte olimpiche, ma ogni Paese potrà schierare coppie formate da atleti qualificati agli eventi individuali. Ogni Paese, dunque, potrà schierare al massimo due coppie nell’evento.

PASS OLIMPICI TIRO A VOLO CONQUISTATI DALL’ITALIA

TRAP MASCHILE

Mauro De Filippis

Giovanni Pellielo

TRAP FEMMINILE

Silvana Stanco

Jessica Rossi



SKEET MASCHILE

Luigi Lodde

SKEET FEMMINILE

Diana Bacosi

Martina Bartolomei

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

(eventi aperti ai tiratori italiani)

Europei 2023, Osijek (Croazia), 8-27 settembre: 4 pass, 1 per ogni gara individuale

Torneo di qualificazione olimpica, Doha (Qatar), 22-30 aprile 2024: 8 pass, 2 per ogni gara individuale

Europei 2024, Lonato (Italia), 15-27 maggio: 4 pass, 1 per ogni gara individuale

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 4 pass, 1 per ogni gara individuale (nominale)

Foto: LaPresse