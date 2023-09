Tiro a volo, Silvana Stanco vince l’argento agli Europei. Oro e pass olimpico alla portoghese Coelho De Barros

Agli Europei 2023 di tiro volo, in corso di svolgimento a Osijek, la finale del trap femminile ha emesso i suoi verdetti. Ecco come sono andate le cose sulle pedane croate, fra medaglie continentali e pass olimpici. La vittoria è andata alla portoghese Maria Ines Coelho De Barros, classe 2001 al suo primo successo in una rassegna di questa importanza.

La lusitana ha sbriciolato 43 dei 50 piattelli a disposizione prendendosi l’oro e il pass olimpico contingentale per il suo paese. Alle sue spalle può far festa l’azzurra Silvana Stanco. L’italiana, dopo essersi brillantemente qualificata alla finale, è riuscita ad arrivare sino all’argento, con uno score conclusivo di 38/50, inficiato in particolare da tre errori consecutivi nella fase del testa a testa.

Il bronzo invece, in un podio di assoluto prestigio, è andata alla solida spagnola Fatima Galvez, terza a quota 30/40. In quarta, quinta e sesta posizione invece si sono rispettivamente sistemate la francese Carole Cormenier (25/35), la turca Safiye Temizdemir (21/30) e la finlandese Mopsi Veromaa (16/25).

Le altre italiane in concorso, ossia Maria Lucia Palmitessa e Jessica Rossi, hanno chiuso le loro prove in qualificazione piazzandosi in 11esima e 16esima posizione.

