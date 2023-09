Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Italia dominante nelle specialitÃ  non olimpiche, ma manca l’oro nelle prove individuali

Oggi, martedì 26 settembre, con le prove a squadre maschili e femminili del trap nella categoria senior si concluderanno gli Europei 2023 di tiro a volo, andati in scena ad Osijek, in Croazia: l’Italia ha vinto il medagliere della manifestazione, grazie alla conquista della medaglia d’oro in tutte le specialità non olimpiche disputate finora, sia a livello senior che junior.

L’Italia potrebbe completare l’opera quest’oggi, centrando anche gli ultimi due ori in palio, ma balza agli occhi come, sia nella categoria senior che junior, non sia arrivato l’oro nelle prove individuali. L’unica differenza sta nel fatto che a livello senior gli azzurri sono andati a medaglia in tutte le prove, mentre a livello junior manca il podio nello skeet femminile, dove non è arrivata nemmeno la finale.

Al contrario l’Italia ha fatto festa con l’oro nella categoria junior nella specialità olimpica dello skeet a coppie miste, cosa che non è accaduta per la categoria senior. A due prove dal termine l’Italia vanta 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi tra i grandi, mentre il bilancio è definitivo tra i giovani e conta 6 ori e 3 bronzi. Nel complesso la spedizione azzurra porta a casa, al momento, 9 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

L’unico neo vero e proprio della spedizione italiana riguarda la mancata conquista dell’unico pass olimpico mancante, quello nello skeet maschile, dove l’Italia conta soltanto una carta per Parigi 2024: non è bastato il bronzo continentale a Tammaro Cassandro, dato che il greco Charalambos Chalkiadakis in finale ha ottenuto un perfetto 60/60 che non ha lasciato alcuna speranza agli avversari.

L’Italia avrà altre tre occasioni nel 2024 per completare il contingente massimo: il Torneo di qualificazione olimpica, in programma a Doha (Qatar) dal 22 al 30 aprile, dove saranno in palio 2 pass, gli Europei di Lonato (Italia), previsti dal 15 al 27 maggio, dove si assegnerà 1 pass, ed il Ranking olimpico, aperto il 14 agosto 2022, che si chiuderà il 9 giugno 2024 e che consegnerà 1 pass nominale al tiratore meglio piazzato.

Foto: FITAV