Tiro a volo, Europei Osijek 2023: nel trap maschile a squadre l’Italia centra la medaglia di bronzo!

Sale sul gradino più basso del podio l’Italia nell’ultima finale della giornata conclusiva di gare degli Europei senior 2023 di tiro a volo: nel trap maschile a squadre, infatti, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo e Mauro De Flilippis centrano la medaglia di bronzo. Titolo alla Gran Bretagna davanti alla Repubblica Ceca.

La sfida per il bronzo viene vinta dall’Italia di Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo e Mauro De Flilippis, che piega la Finlandia di Jukka Laakso, Juho Johannes Maekelae ed Eemil Piirttisalo, sconfitta per 6-4 (13-11, 13-14, 14-11, 11-15, 13-11). Azzurri davanti col 13-11 della prima serie, i finnici impattano con il 14-13 della seconda. L’Italia domina per 14-12 nella terza batteria, la Finlandia pareggia con il 15-11 della quarta. La serie decisiva, però, vede il successo del terzetto italiano, che vince per 13-11 e chiude sul 6-4.

Serve lo shoot-off per assegnare la medaglia d’oro: la Gran Bretagna di Nathan Hales, Steven Scott ed Aaron Heading, regola per 8-7, alla terza serie di spareggio, la Repubblica Ceca di Jiri Liptak, Jan Palacky e David Kostelecky, dopo il 5-5 delle serie regolamentari.

