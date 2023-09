Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Italia di bronzo nel trap femminile a squadre!

L’Italia centra la medaglia di bronzo nella specialità non olimpica del trap femminile a squadre agli Europei senior 2023 di tiro a volo: Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Silvana Stanco piegano la Turchia e salgono sul gradino più basso del podio. Oro alla Finlandia, argento alla Slovacchia.

La medaglia di bronzo va all’Italia di Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Silvana Stanco, con le azzurre che superano la Turchia di Safiye Temizdemir, Rumeysa Pelin Kaya e Dilara Kizilsu per 7-3 (11-12, 14-10, 12-12, 11-10, 12-11). Le anatoliche partono meglio e vincono la prima serie di misura per 12-11, ma le azzurra pareggiano subito dominando la seconda batteria per 14-10. Nella terza serie la Turchia manca l’ultimo bersaglio e così c’è il pareggio per 12-12, mentre nella quarta batteria Stanco rompe l’ultimo piattello e l’Italia vince 11-10, scappando sul 5-3. Alle azzurre basta un pareggio nell’ultima serie, ma l’Italia vince 12-11 e chiude sul 7-3.

Nella finale per l’oro c’è il successo della Finlandia di Satu Makela-Nummela, Noora Antikainen e Mopsi Veromaa, che piega la Slovacchia di Zuzana Rehak Stefecekova, Jana Spotakova e Nikola Molnarova per 6-4 (10-13, 12-10, 14-13, 8-11, 14-13). Le slovacche vanno in vantaggio vincendo la prima serie per 13-10, ma le finniche ribaltano la situazione conquistando seconda e terza batteria rispettivamente per 12-10 e 14-13. La Slovacchia impatta conquistando la quarta serie per 11-8, ma il colpo di coda è della Finlandia, che vince la batteria decisiva per 14-13 e conquista l’oro per 6-4.

Foto: FITAV