Tiro a volo, Europei 2023: Bacosi e Bartolomei approdano in Finale nello skeet femminile

Diana Bacosi e Martina Bartolomei volano in Finale a Osijek, città della Croazia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2023 di tiro a volo. Le due fuoriclasse dello skeet azzurre sono riuscite nell’impresa dopo aver superato gli shoot-off.

Entramne le azzurre hanno chiuso la qualificazione mettendo a referto 121/125, per poi disputare gli shoot off con la tedesca Wissmer per stabilire quale delle tre si sarebbe dovuta piazza al terzo, al quarto e al quinto posto.

Una volta giunte agli spareggi Bacosi ha vinto con +6, precedendo Bartolomei (+5) e Wissmer (+3).

In Finale le azzurre fronteggeranno In Finale le azzurre fronteggeranno Danka Barketova (prima in qualifica con 123/125), Amber Jo Rutter (122/125), la citata Nele Wissmer (121/123 e Monika Stibrava (120/125). Wissmer ha inoltre guadagnato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (il secondo disponibile per la sua Nazione).

Foto: FITAV