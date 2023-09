Tiro a volo, Europei 2023: Bacosi e Bartolomei seconde dopo i primi 75 piattelli

Comincia in modo positivo l’avventura della Nazionale italiana di tiro a volo, da oggi impegnata in Croazia, precisamente in quel di Osijek, per disputare i Campionati Europei 2023. Dopo i primi 75 piattelli validi per le qualificazioni dello skeet femminile infatti Diana Bacosi e Martina Bartolomei hanno centrato la seconda posizione provvisoria, mentre Simona Scocchetti si è accomodata nel gruppo al settimo posto.

Bacosi nello specifico ha rotto 73 piattelli su 75, facendo punteggio pieno nella prima serie e mancando un bersaglio in occasione della seconda e della terza. Bartolomei ha invece iniziato e terminato con un piattello mancate, facendo 25/25 nella seconda manche. Le due azzurre hanno dovuto cedere il passo soltanto alla slovacca Danka Bartekova, abile a compiere percorso netto, chiudendo la prima giornata con 75/75.

Più fallosa invece Scocchetti che, al netto di una seconda serie da 25/25 non è riuscita ad andare oltre il 23/25 nelle altre due, chiudendo dunque nel gruppo al settimo posto con 71/75 insieme ad altre sei avversarie.

Domani, lunedì 11 settembre, si svolgerà l’ultima parte delle qualificazioni, poi la finale, prevista per le 15:15.

