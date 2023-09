Tiro a segno, Federico Nilo Maldini vince in Coppa del Mondo! Trionfo nella pistola da 10 metri, quarto Paolo Monna

Una vittoria azzurra apre la tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile, scattata nella serata italiana: nella finale della pistola da 10 metri maschile trionfa Federico Nilo Maldini, mentre si classifica quarto Paolo Monna.

Federico Nilo Maldini (Carabinieri) si impone nell’ultimo atto con 237.8, andando a precedere il lettone Emils Vasermanis, secondo a quota 236.4, mentre completa il podio l’altro lettone Lauris Strautmanis, eliminato in terza posizione con 217.3. Beffato Paolo Monna (Carabinieri), out al quarto posto con 196.0.

Quinta piazza per il tedesco Paul Froehlich, eliminato a quota 177.2 dopo lo shoot-off contro il lettone Emils Vasermanis, sesto posto per l’indiano Sagar Dangi a quota 157.4, settima posizione per il cinese Zhang Bingchen con 134.6, infine è ottavo ed ultimo lo statunitense Nickolaus Mowrer a quota 114.6.

La finale della pistola da 10 metri femminile va all’armena Elmira Karapetyan, vittoriosa con 236.6 davanti alla cinese Wang Siyu, seconda a quota 235.8, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altra cinese Qian Wei, fuori con 217.0, infine il quarto posto va alla colombiana Juana Rueda Vargas, con 196.3.

Quinta posizione per la lettone Agate Rasmane a quota 176.4, mentre è sesta la magiara Veronika Major con 156.6. Chiude in settima piazza l’austriaca Sylvia Steiner con 137.6, infine è ottava la tedesca Josefin Eder a quota 116.3. Non ha preso parte alla gara l’unica azzurra iscritta, Maria Varricchio (Fiamme Oro).

Foto: UITS