Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: 12 azzurri al via

Da giovedì 14 a lunedì 18 settembre si terrà a Rio de Janeiro, in Brasile, la tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno: si tratta del sesto ed ultimo appuntamento stagionale del massimo circuito prima delle Finali, in programma a Doha, in Qatar, dal 18 al 26 novembre.

Per l’Italia saranno presenti dodici atleti, con lo staff tecnico composto da Pierluigi Ussorio (DPOP), Roberto Di Donna (CT pistola), Giuseppe Fent (CT carabina), Marco De Nicolo (capo tecnico carabina) e Sabrina Sena (tecnico carabina).

Nella carabina saranno al via Riccardo Armiraglio, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro e Martina Ziviani, mentre nella pistola toccherà a Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella e Maria Varricchio.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Carabina: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Danilo Dennis Sollazzo (Carabinieri), Simon Weithaler (Esercito), Edoardo Bonazzi (Novi Ligure), Sofia Ceccarello (Fiamme Oro), Barbara Gambaro (Fiamme Oro), Martina Ziviani (Esercito).

Pistola: Paolo Monna (Carabinieri), Federico Nilo Maldini (Carabinieri), Maria Varricchio (Fiamme Oro), Riccardo Mazzetti (Esercito) e Massimo Spinella (Fiamme Gialle).

IL PROGRAMMA DELLE FINALI

Giovedì 14 settembre – Pistola 10m donne (ore 17.30) e pistola 10m uomini (ore 21.15)

Venerdì 15 settembre – Mixed team carabina 10m (ore 15.30) e mixed team pistola (ore 18.00)

Sabato 16 settembre – Carabina 10m uomini (ore 17.30) e carabina 10m donne (ore 21.15)

Domenica 17 settembre – Pistola 25m donne (ore 16.00) e carabina 50m 3p uomini (ore 20.00)

Lunedì 18 settembre – Carabina 50m 3p donne (ore 19.45) e pistola automatica 25m uomini (ore 21.30)

Foto: UITS