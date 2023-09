Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio 2023: Ceccarello quinta nella 3 posizioni. A imporsi Ã¨ la norvegese Duestad

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno è ufficialmente terminata, con la gara di carabina 3 posizioni al femminile dai 50m. Ecco come sono andate le cose nel poligono di Rio de Janeiro, sede dell’evento e in passato teatro delle gare olimpiche del 2016.

A vincere il contest è stata la solidissima norvegese Jeanette Hegg Duestad che, con lo score conclusivo di 461,5 punti, si è aggiudicata la competizione al termine di un percorso molto preciso, soprattutto nella fase a terra e nella prima parte “in piedi”.

Alle sue spalle, a completare il podio, ci hanno invece pensato la giovanissima indiana Nischala Nischal (2004), seconda a quota 458.0, al suo primo podio in CdM, e la danese Stephanie Laura Scurrah Grundosoee, terza avendo messo insieme 447,6 punti; anche lei al suo primo podio in Coppa del Mondo in una specialità olimpica.

Quinta invece l’azzurra Sofia Ceccarello (425,1) che, dopo aver ottenuto la qualificazione alla finalissima con il sesto punteggio (589/600), si è mantenuta nella parte centrale della graduatoria per quasi tutto l’atto conclusivo non riuscendo mai a trovare il guizzo per salire nella top 3, anche se questo resta comunque un risultato incoraggiante per il futuro.

Barbara Gambaro e Martina Ziviani, le altre due rappresentati tricolori in gara, hanno rispettivamente chiuso in 13esima (586/600) e 29esima piazza (582/600).

La Coppa del Mondo 2023 si chiude qui. A novembre vi sarà in programma l’ultimo appuntamento: dal 18 al 26, con le World Cup Finals di conclusione della stagione.

Foto: UITS