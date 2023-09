Tennis, quando tornerÃ  a giocare Jannik Sinner? Trasferta asiatica all’orizzonte

La notizia ha i crismi dell’ufficialità: Jannik Sinner ha deciso di rinunciare all’impegno di Coppa Davis di Bologna per recuperare a pieno dopo le fatiche dei tornei americani. Una giustificazione che a una parte di appassionati ha fatto storcere il naso, parlando di un giocatore che ha 22 anni e potrebbe comunque riprendersi per i giorni che ci separano dai match dell’Italia nella settimana del 12-17 settembre.

Sinner, evidentemente, ha come priorità la salvaguardia della propria salute in funzione dell’obiettivo stagionale: il raggiungimento delle ATP Finals. Per questa ragione, il pensiero è rivolto ai prossimi impegni, che quindi non coincideranno con la Davis, bensì con l’ATP500 di Pechino, torneo nel quale l’altoatesino è iscritto. Un evento di qualità che inizierà il 28 settembre.

Trasferta asiatica che poi avrà il suo culmine nella disputata del Masters1000 di Shanghai dove l’azzurro vorrà confermare le sue grandi attitudini in una parte di stagione che dovrebbe essergli favorevole, a patto di stare bene fisicamente. Appuntamento quest’ultimo dal 4 ottobre.

Occasioni per acquisire punti e magari mettere nel mirino il quarto posto della classifica mondiale, target che potrebbe essere alla portata del nostro portacolori.

