Tennis, Novak Djokovic: “Da Federer ho imparato come gestire al meglio il mio tempo durante gli Slam”

Parole al miele di Novak Djokovic nei confronti di Roger Federer. L’attuale numero 1 al mondo ha dichiarato che la leggenda svizzera l’ha aiutato a capire molte cose nel mondo del tennis, tra cui come gestire al meglio il tempo a disposizione nel corso dei tornei più importanti della stagione.

“La cosa più importante che ho imparato da Roger Federer è come organizzare il mio programma per essere al meglio durante i tornei dello Slam. È stato tra i primi a innalzare a un altro livello la fase preparatoria ai grandi appuntamenti”, ha dichiarato Nole (fonte: account Twitter “The Tennis Letter”).

Il vincitore di 24 titoli Slam ha poi anche aggiunto: “Tutto il suo lavoro è stato per me un modello e una fonte d’ispirazione unica. Ho preso appunti e ne ho parlato con il mio staff. Ho seguito a lungo il lavoro di Roger con la sua squadra”.

Ricordiamo che nel corso della sua carriera Djokovic ha affrontato per ben 50 volte Federer e l’ha battuto in 27 occasioni. Considerando invece soltanto i match in tornei Slam, il serbo si è imposto in 11 partite su 17, vincendo in quattro finali su cinque.

Foto: LaPresse