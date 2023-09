Tennis: il WTA 1000 di Guadalajara perde i pezzi, quante rinunce in Messico!

Quello del WTA 1000 di Guadalajara si sta trasformando in un autentico calvario. Una collocazione infelice sta sfavorendo il torneo in maniera importante, con due settimane di distanza dagli US Open e, contemporaneamente, due dalla parte più pesante dello swing asiatico.

La conseguenza è una sola: diverse giocatrici, semplicemente, preferiscono non effettuare il viaggio in Messico ed andare direttamente a Oriente, là dove ci saranno in palio molti punti importanti in quello che è un rientro (con pesante retrogusto amaro) in Cina dopo gli anni contrassegnati dal caso Peng Shuai.

In particolare, al momento hanno dato forfait tutte le prime 5 giocatrici del mondo (Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula); dopo bielorussa, polacca, le due USA e kazaka mancherà anche la coppia ceca in top ten, Marketa Vondrousova-Karolina Muchova. Non solo: delle ceche salteranno anche Petra Kvitova, Barbora Krejcikova, Linda Noskova.

Ma l’elenco assenti si allunga ancora e di parecchio: per l’Ucraina Elina Svitolina e Lesia Tsurenko, per la Croazia Donna Vekic e Petra Martic, per la Cina Qinwen Zheng e Lin Zhu (oltre, probabilmente, alle due Wang che sono iscritte a Guangzhou), per la Romania Sorana Cirstea, ancora per la Polonia Magda Linette, per la Francia Varvara Gracheva, per la Spagna Sara Sorribes Tormo, e infine per la Russia Liudmila Samsonova e Anna Blinkova.

In sostanza, una situazione che apre il campo a numerose opzioni per punti importanti e possibilità insperate di riaprire la corsa alle Finals. Che, a loro volta, si giocano in Messico e sotto un vespaio di polemiche: a Cancun, del resto, si gioca con le Billie Jean King Cup Finals a strettissimo giro. Chi sceglierà cosa? Ai posteri l’ardua sentenza.

