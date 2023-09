WTA Guadalajara 2023: primo titolo 1000 per Maria Sakkari. Battuta in finale l’americana Dolehide

Dopo oltre quattro anni e sei finali consecutive perse, Maria Sakkari torna finale a vincere nel circuito WTA, facendo suo il WTA di Gudalajara, suo primo 1000 della carriera e secondo titolo in assoluto dopo quello vinto a Rabat nel 2019. Nell’ultimo atto sul cemento messicano la tennista greca ha messo fine alla favola di Caroline Dolehide, superandola con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

Con questo successo Sakkari salirà alla posizione numero sei della classifica mondiale. Un torneo eccezionale quello della greca, visto che è la prima giocatrice in stagione a vincere un torneo di categoria 1000 senza cedere nemmeno un set. Resta comunque un cammino fantastico quello di Dolehide, visto che per l’americana questa era la prima finale della carriera, con la statunitense che approderà in Top-50 al numero 42, suo best ranking.

Sakkari non riesce a sfruttare subito una palla break in apertura, ma già nel terzo gioco strappa poi il servizio all’americana. Sembra poter essere un set che va via facilmente nelle mani della greca, che invece subisce improvvisamente il controbreak nell’ottavo game addirittura a zero. Sakkari, però, torna avanti di un break nell’undicesimo gioco, chiudendo poi la prima frazione sul 7-5.

Dolehide salva una palla break nel primo game del secondo set, ma soprattutto ne ha una preziosa in suo favore nel quarto gioco. Sakkari tiene la battuta e nel gioco successivo è lei a togliere il servizio alla statunitense, salendo 3-2. La nuova numero sei del mondo strappa nuovamente il servizio nel nono gioco e si prende il secondo set per 6-3, trionfando a Guadalajara.

