WTA Guadalajara 2024, Lucrezia Stefanini cede nettamente alla ceca Bouzkova

Si ferma al secondo turno il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA 500 di Guadalajara. La tennista toscana è stata sconfitta nettamente dalla ceca Marie Bouzkova, numero 45 del mondo e sesta testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-1. All’Italia resta dunque in tabellone la sola Martina Trevisan, che ha sicuramente una buona occasione di raggiungere la semifinale, visto che parte favorita contro Olivia Gadecki, che ha comunque battuto a sorpresa l’americana Danielle Collins.

Tornando alla partita Stefanini ha avuto numerosi problemi al servizio. Infatti l’azzurra ha ottenuto il 50% dei punti quando ha servito la prima e solamente il 31% con la seconda. Sul rendimento dell’azzurra ha pesato anche un problema muscolare, con Bouzkova che ha vinto nove game consecutivi tra primo e secondo set.

Stefanini ha subito una palla break in apertura, ma non riesce a sfruttarla. Nel quarto gioco, invece è Bouzkova ad avere due palle break, ma questa volta è Stefanini a salvarsi. Purtroppo da quel momento la partita dell’azzurra termina praticamente, visto che la ceca vince da quel momento nove game consecutivi. Bouzkova, infatti, strappa il servizio all’italiana nel sesto ed ottavo gioco, andando a chiudere sul 6-2.

La ceca come detto scappa subito anche nel secondo set sul 4-0 e con doppio break di vantaggio. I rimpianti per Stefanini sono nel terzo game, quando l’azzurra non riesce a sfruttare due palle dell’immediato controbreak che avrebbe potuto dare una possibile svolta al match. Invece Bouzkova si salva e poi chiude sul 6-1.