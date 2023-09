WTA San Diego 2023: Ons Jabeur subito fuori, avanzano Garcia, Sakkari e Krejcikova

Si è conclusa la giornata dedicata agli ottavi di finale al WTA 500 di San Diego, in California. Uno solo il risultato a sorpresa, ma è quello più fragoroso: l’eliminazione di Ons Jabeur. La tunisina, infatti, è costretta a salutare all’esordio contro la russa Anastasia Potapova, confermando il periodo di scarsa forma seguito al duro colpo della finale di Wimbledon persa.

Ad affrontare la russa ci sarà l’americana Sofia Kenin, che sta sfruttando bene la sua wild card: in questo caso l’ex vincitrice degli Australian Open 2020 si impone sulla connazionale, anche lei con invito, Katie Volynets per 1-6 6-4 6-2.

Sempre nella parte alta di tabellone anche un po’ di fortuna arride a Maria Sakkari: per la greca conclusione prima del termine visto il punteggio di 6-3 2-2 sul quale la colombiana Camila Osorio si ritira. Ed arriva così la sfida con Emma Navarro: al di là del fatto di battere la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, per lei si stanno aprendo validissime porte dopo che fino a qualche tempo fa era stata sostanzialmente bollata come giocatrice che non valeva gli inviti a volte ricevuti.

Nella parte bassa, invece, va a Caroline Garcia il big match con Sloane Stephens: per la francese netto 6-1 al terzo set dopo l’equanimità dei primi due. Sarà ancora sfida a tinte USA per la transalpina, dato il successo di Danielle Collins sulla lettone Jelena Ostapenko, stavolta in rimonta. Alcuni brividi di troppo per la brasiliana Beatriz Haddad Maia contro l’ucraina Marta Kostyuk, ma arriva il confronto con la ceca Barbora Krejcikova, che continua a onorare bene la wild card ricevuta con un netto 6-3 6-2 sull’altra ucraina Anhelina Kalinina.

WTA SAN DIEGO 2023: RISULTATI OTTAVI

Potapova-Jabeur (TUN) [1] 6-4 7-6(4)

Kenin (USA) [WC]-Volynets (USA) [WC] 1-6 6-4 6-2

Sakkari (GRE) [3]-Osorio (COL) [Q] 6-3 2-2 rit.

Navarro (USA) [Q]-Sasnovich [Q] 7-5 6-4

Haddad Maia (BRA) [7]-Kostyuk (UKR) 7-5 6-7(3) 6-2

Krejcikova (CZE) [4] [WC]-Kalinina (UKR) 6-3 6-2

Collins (USA)-Ostapenko (LAT) 2-6 6-3 6-4

Garcia (FRA) [2]-Stephens (USA) 6-3 3-6 6-1

Foto: LaPresse