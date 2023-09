Tennis, Binaghi su Fognini: “Abbiamo parlato, saremo il primo e il secondo tifoso. Dobbiamo vincere tante Davis”

Le polemiche (forse) sono messe definitivamente da parte. Anche perché ora si scende in campo e c’è bisogno di risultati. A breve scattano i gironi di Coppa Davis, con l’Italia impegnata in quel di Bologna, priva di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e di un Fabio Fognini rimasto deluso dalla non convocazione.

Sull’argomento le dichiarazioni all’ANSA del presidente della Federazione Tennis Angelo Binaghi: “Sono cose che in famiglia succedono, ho apprezzato che Fognini mi abbia chiamato stamattina e abbiamo chiarito un po’ di cose”.

E ancora: “Una telefonata di grande equilibrio e intelligenza e da domani io e lui saremo il primo e secondo tifoso di questa nazionale che sono i suoi figli sportivi. Poi affronteremo questo piccolo problema successo che non incide sui nostri obiettivi di medio e lungo termine”.

Italia che deve puntare in grande: “Dobbiamo vincere Masters 1000, Slam e tante Davis. Il problema sarà tra tre anni quando non ci sarà più Djokovic e li ci dovremo essere”.

Foto: Lapresse