Taekwondo, l’Italia raccoglie sei podi al Serbia Open 2023. Vince Maristella Smiraglia, bene anche Vito Dell’Aquila

Il fine settimana internazionale del taekwondo ha regalato importanti soddisfazioni al movimento italiano impegnato nel Serbia Open 2023. Il torneo, di classificazione G1, ha infatti visto gli alfieri tricolori ottenere sei podi a livello senior: un primo, un secondo e quattro terzi posti.

A vincere nella categoria dei -73 kg è stata Maristella Smiraglia, abile nel superare tutta la concorrenza per salire sul gradino più alto del podio, mentre al secondo posto dei -58 kg maschili si è sistemato Giuseppe Foti (in rappresentanza della società Tiger’s Den B.P.G.), in una categoria che ha visto anche Vito Dell’Aquila arrivare a prendersi un terzo posto soddisfacente.

Gli altri tre terzi posti invece sono stati ottenuti rispettivamente da Martina Corelli (in rappresentanza dell’Esercito) e da Sofia Zampetti nei -49 kg e da Teo Del Vecchio nei -63 kg al maschile. Includendo poi nel bilancio conclusivo del torneo anche gli junior ed i cadetti, il computo dei podi totalizzati sale ad 11: 6 senior, 2 junior, 3 cadetti.

Una settimana speciale ed importante per il taekwondo italiano che qualche giorno prima, a Veracruz in Messico, aveva festeggiato lo storico oro mondiale di Antonino Bossolo nella categoria paralimpica dei -63 kg K44.

Foto: Roberto Zazzara