Superbike oggi, GP Francia 2023: orari Superpole e Gara-1, programma, tv, streaming Sky e TV8

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Sul tracciato di Magny-Cours, infatti, ci attende un sabato di grandissima importanza con la superpole che scatterà alle ore 11.10, mentre alle ore 14.00 vivremo Gara-1.

La classifica generale vede sempre Alvaro Bautista al comando con 427 punti contro i 353 di Toprak Razgatlioglu (che si trova a 74 lunghezze di distacco) mentre al terzo posto troviamo Jonathan Rea ma ormai staccato di ben 173 lunghezze dal pilota spagnolo della Ducati.

La giornata sul tracciato di Magny-Cours prenderà il via alle ore 09.00 con la terza sessione di prove libere con gli ultimi 30 minuti a disposizione di piloti e team per mettere mani alle rispettive moto. Dalle ore 11.10 quindi, tutti in pista per la superpole che andrà a comporre lo schieramento dell’attesissima Gara-1 delle ore 14.00.

Il sabato del GP di Francia sarà trasmesso su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport Max (205) che trasmetterà in diretta FP3, superpole e Gara-1. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita di Gara-1 alle ore 17.00. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di Superpole e Gara-1.

PROGRAMMA GP FRANCIA SBK OGGI

Sabato 9 settembre

Ore 09.00-09.30 Prove libere 3

Ore 11.10-11.25 superpole

Ore 14.00 Gara-1

Differita Gara-1 su TV8: ore 17.00

PROGRAMMA GP FRANCIA SBK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (205), differita Gara-1 su TV8

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: Valerio Origo