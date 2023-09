Superbike, come cambia la classifica con la caduta di Bautista: Mondiale riaperto e quante gare mancano

La caduta di Alvaro Bautista nella gara-1 del GP di Aragon ha riaperto il Mondiale Superbike. Lo spagnolo non ha raccolto punti nella prova d’apertura di questo appuntamento casalingo, mentre il turco Toprak Razgatlioglu ha chiuso al secondo posto alle spalle del nostro Michael Ruben Rinaldi e ha così sensibilmente accorciato le distanze in classifica generale. L’alfiere della Yamaha si è ora portato a 37 punti di distacco dal portacolori della Ducati, che ora sarà seriamente chiamato a difendersi dall’attacco dell’anatolico se vorrà conquistare il secondo titolo iridato consecutivo.

Al termine della stagione mancano ancora otto prove: la Superpole Race e la gara-2 ad Aragon, due gare e la Superpole Race del GP di Portogallo (30 settembre e 1° ottobre a Portimao), due gare e la Superpole Race del GP di Spagna (28-29 ottobre a Jerez). Sul piatto ci sono dunque 161 punti (25 per le vittorie in gare “tradizionali”, 12 per i successi in quelle veloci) e dunque Razgatlioglu ha l’occasione per provare a recuperare su Alvaro Bautista. Di seguito la nuova classifica del Mondiale Superbike 2023 dopo la gara-1 del GP di Aragon.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2023 (dopo gara-1 GP Aragon)

1. Alvaro Bautista (Ducati) 467

2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 410

3. Jonathan Rea (Kawasaki) 290

4. Andrea Locatelli (Yamaha) 256

5. Axel Bassani (Ducati) 219

6. Danilo Petrucci (Ducati) 180

7. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) 167

8. Alex Lowes (Kawasaki) 129

9. Dominique Aegerter (Yamaha) 123

10. Xavi Vierge (Honda) 117

Foto: Valerio Origo