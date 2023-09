Sport in tv oggi (venerdÃ¬ 29 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 29 settembre, ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia cercherà l’impresa leggendaria contro la Nuova Zelanda ai Mondiali di rugby. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti faranno il proprio esordio nel torneo ATP 500 di Tokyo 500, uno degli eventi tennistici della settimana. A Roma si accendono i riflettori sulla mitica Ryder Cup di golf.

Inizia l’intenso weekend per gli appassionati di motori con le prove libere del GP del Giappone per la MotoGP e le prove libere del GP del Portogallo per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con il Tour de Langkawi e il Giro di Croazia. Da seguire anche la Coppa del Mondo di mountain bike, le semifinali degli Europei di baseball e una succosa serata di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 29 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 29 settembre

02.00 MOTO3 – GP Giappone, prove 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.15 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Green Bay Packers-Detroit Lions (diretta streaming su DAZN)

02.50 MOTO2 – GP Giappone, prove 1 (diretta streaming su baseballeurope.tv)

03.10 CICLISMO – Tour de Langkawi, settima tappa: Muar-Seremban (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 04.50; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 04.50)

03.45 MOTOGP – GP Giappone, prove libere 1 (diretta streaming su baseballeurope.tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Kaohsiung Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TENNIS – WTA 500 Tokyo, quarti di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, qualifiche (non è prevista diretta tv/streaming). Bronzetti-Siegemund (quarto match dalle ore 05.00)

06.15 MOTO3 – GP Giappone, prove 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.30 TENNIS – ATP 500 Pechino, primo turno (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv). Sinner-Evans (ore 06.30), Musetti-Khachanov (terzo match dalle ore 06.30)

07.05 MOTO2 – GP Giappone, prove 2 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.30 GOLF – Ryder Cup, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Golf; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

08.00 MOTOGP – GP Giappone, prove (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 TENNIS – ATP 250 Astana, primo e secondo turno (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

09.00 TENNIS – WTA 250 Ningbo, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

09.00 BEACH VOLLEY – BPT Elite 16 maschile/femminile a Parigi (diretta streaming su Volleyball World Tv)

11.30 SUPERBIKE – GP Portogallo, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.50 CICLISMO – Giro di Croazia, quarta tappa: Krk-Labin (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

12.00 BASEBALL (Europei, semifinali per il nono posto) – Italia-Svizzera (diretta streaming su baseballeurope.tv)

12.00 BASEBALL (Europei, semifinali) – Germania-Gran Bretagna (diretta streaming su baseballeurope.tv)

13.30 RALLY – Rally del Cile, sei prove speciali (diretta streaming su Rally Tv)

14.00 SNOOKER – British Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 BASKET (Champions League, qualificazione) – Cholet-Varese (diretta streaming su DAZN)

16.00 SUPERBIKE – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 BILIARDO – US Open Pool (diretta streaming su DAZN)

17.30 BASKET (Champions League, qualificazione) – Brindisi-Den Bosch (diretta streaming su DAZN)

17.45 SCACCHI – Champions Chess Tour (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASEBALL (Europei, semifinali) – Olanda-Spagna (diretta streaming su baseballeurope.tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Trofeo Mimmo Fusco) – Bergamo-Brescia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 SNOOKER – British Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Quattro partite: Avellino-Roma, Catania-Active Network, Genzano-Verona, Sala Consilina-Città di Cosenza (diretta streaming su Futsal Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Bolzano-Valpusteria (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pergolette-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Triestina-Mantova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Novara (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (Mondiali) – Nuova Zelanda-Italia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Porto (diretta streaming su DAZN)

22.15 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Cross country short track femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Cross country short track maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 BOXE – Campionato Italiano pesi supermedi: Simone Bicchi vs Leonardo Balli (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

Foto: Lapresse