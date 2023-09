LIVE Musetti-Khachanov, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: serve un’impresa contro il potente russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Musetti–Khachanov, sfida valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023: match d’alto rango quella che si disputerà nella capitale cinese, con l’azzurro che cercherà un’impresa contro il russo, giocatore decisamente ostico sul cemento, superficie di gioco di domani.

Lorenzo Musetti è reduce dal cammino tutto sommato positivo intrapreso a Chengdu, dove l’azzurro è approdato sino alle semifinali dopo aver eliminato nell’ordine l’australiano Sekulic e il francese Rinderknech, prima di arrendersi in due set al russo Safiullin. Per difendere una posizione nella top-20 entro la fine dell’anno, il toscano dovrà conquistare un buon bottino di punti nelle prossime settimane, visto che scadranno le cambiali della vittoria a Napoli e dei quarti di finale a Bercy.

L’avversario del numero due d’Italia nella giornata di oggi sarà Karen Khachanov, numero 14 nel ranking ATP. Dopo un lungo stop dovuto a una serie di problemi fisici, il russo è rientrato verso la fine della tournee americana, e proprio tre giorni fa, è tornato a vincere un titolo ATP – l’ultimo risaliva al Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2018 – conquistando l’ATP 250 di Zhuhai, riaccendendo così qualche flebile speranza per qualificarsi alle ATP Finals di Torino.

La sfida tra Musetti e Khachanov, il cui match sarà il terzo a partire dalle ore 06.30 italiane sul campo Brad Drewett dopo McDonald-Dimitrov e Rublev-Norrie, sarà visibile in tv su Supertennis, in streaming su Supertennix e Tennis TV, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale del match. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

