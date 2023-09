LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA: prima giornata a Guidonia, l’Europa sfida gli Stati Uniti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, amanti del golf, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del day 1 della Ryder Cup 2023! Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, parte la 44a edizione del torneo più iconico, più sentito e più amato del panorama golfistico, nonché uno degli eventi sportivi più seguiti in tutto il mondo!

Per la prima volta la Ryder Cup viene disputata in territorio italiano ed a fare da palcoscenico alla disputa sarà il meraviglioso percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, nei pressi di Roma. Un evento enorme che ha attirato centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo e che fa della nostra capitale la capitale del golf per tre giorni.

È sfida totale tra Team Europe e Team USA. 12 giocatori per squadra, un unico obiettivo: terminare l’intensissima tre giorni con la coppa tra le mani. Da un lato l’Europa, guidata da fenomeni come Rory McIlroy, Jon Rahm e Viktor Hovland, decisa a riprendersi il trofeo dopo la disfatta del 2021; dall’altro il team a stelle e strisce, la solita collezione di stelle che punta al primo bis consecutivo dal 1993, anno dell’ultima vittoria in territorio europeo.

La prima sessione del venerdì è dedicata ai “foursomes“, ovvero delle sfide due contro due in cui i giocatori di una coppia si alternano nel colpire, ripartendo da dove il proprio compagno ha indirizzato il colpo precedente. Un format di gioco che spesso, nelle edizioni passate, ha premiato le coppie “blu”, dunque quelle europee.

I capitani Luke Donald (Europa) e Zach Johnson hanno fatto le loro scelte: a dare il via alle ostilità un match d’altissima quota che vedrà la coppia europea Jon Rahm / Tyrrell Hatton sfidare gli statunitensi Scottie Scheffler / Sam Burns a partire dalle 7:35. Subito schierate carte importantissime da parte di entrambi i capitani, che conoscono l’importanza di iniziare bene il torneo.

Alle 7:50 sarà il momento della coppia scandinava Viktor Hovland / Ludvig Åberg che se la vedrà con la coppia USA Max Homa / Brian Harman. Poi alle 8:05 Shane Lowry / Sepp Straka per il Team Europe contro Rickie Fowler / Collin Morikawa, USA. Infine, il quarto ed ultimo match della sessione vedrà gli europei Rory McIlroy / Tommy Fleetwood sfidare gli statunitensi Xander Schauffele / Patrick Cantlay per un altro incontro assolutamente stellare.

Non contano birdie, PAR o bogey, l’unica cosa che conta è imbucare in meno colpi degli avversari in una sfida che si ripeterà su ognuna delle 18 buche del percorso. Ogni incontro mette in palio un punto, dunque verranno assegnati i primi quattro punti di questa edizione. L’obiettivo per l’Europa è arrivare a 14 e mezzo nelle tre giornate (mezzo punto in caso di pareggio), mentre agli USA basterà fare 14 punti per mantenere la coppa in casa.

Noi di OA Sport vi accompagneremo lungo le tre appassionanti e spettacolari giornate della Ryder Cup italiana con le nostre DIRETTE LIVE. Vi racconteremo la sfida minuto per minuto, colpo per colpo, con aggiornamenti testuali in tempo reale. L’appuntamento è di quelli imperdibili, non mancate!

Foto: LaPresse