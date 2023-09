LIVE Italia-Nuova Zelanda, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri per cambiare la storia contro gli All Blacks

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, match valido per la terza giornata dei Mondiali di rugby 2023. A Lione la fase a gironi entra nel vivo e gli azzurri si apprestano a due sfide decisive contro All Blacks e transalpini.

L’Italia ha iniziato nel migliore dei modi la sua rassegna iridata con due successi ai danni di Namibia (52-8) e Uruguay (38-17) e al momento occupa il secondo posto nel gruppo A con 10 punti, Lamaro e compagni, male che vada, concluderanno il girone al terzo posto, risultato che vale la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2027. La squadra di Kieran Crowley adesso è attesa ai due match più difficili, in cui parte da assoluta sfavorita, contro Francia e Nuova Zelanda, una vittoria questa sera metterebbe una seria ipoteca sui playoff. Non un avvio devastante invece per gli All Black, che nel match inaugurale si sono dovuti inchinare ai padroni di casa della Francia (27-13), si tratta della prima sconfitta di sempre nella fase a gironi di un Mondiale per la Nuova Zelanda, per poi riprendersi contro Namibia (71-3) e questa sera sono quasi con le spalle al muro, perdere contro l’Italia li taglierebbe quasi matematicamente fuori dai giochi.

Sono 16 i precedenti tra queste due formazioni e in tutte e 16 le occasioni ad avere la meglio è stata la Nuova Zelanda, l’Italia sarà chiamata ad invertire un trend storico, non sarà un’impresa facile. Nell’ultima Coppa del Mondo la Nuova Zelanda ha concluso al terzo posto, mentre l’Italia non è riuscita a superare la fase a gironi.

Questa la formazione con cui l’Italia scenderà in campo oggi: Tommaso Allan (77 caps), Ange Capuozzo (14 caps), Juan Ignacio Brex (28 caps), Luca Morisi (48 caps), Montanna Ioane (23 caps), Paolo Garbisi (29 caps), Stephen Varney (22 caps), Lorenzo Cannone (14 caps), Miche Lamaro (31 caps), Sebastian Negri (50 caps), Federico Ruzza (47 caps), Dino Lamb(5 caps), Marco Riccioni (24 caps), Giacomo Nicotera (17 caps), Danilo Fischetti (35 caps).

La Nuova Zelanda schiererà invece: Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Mark Telea, Richie Mo’unga, Aaron Smith, Ardie Savea, Dalton Papali’i, Shannon Frizell, Scott Barrett, Brodie Retallick, Nepo Laulala, Codie Taylor, Ofa Tu’ungafasi

Italia-Nuova Zelanda, match valido per la terza giornata dei Mondiali di rugby 2023, il match prenderà il via alle ore 21:00!

