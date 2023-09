LIVE Sinner-Evans, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: torna in campo l’altoatesino dopo una lunga pausa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il britannico Daniel Evans. L’azzurro rientra dopo la pausa post US Open, iniziando così la caccia al pass per le ATP Finals di Torino. Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra il cinese Shang ed il nipponico Nishioka.

Sinner, ventiduenne altoatesino, si presenta al torneo cinese dopo essersi fermato agli ottavi di finale in quel di Flushing Meadows. Vincitore del Masters 1000 di Toronto, l’azzurro vanta due successi nella stagione 2023 con il trionfo a Montpellier. Nell’asian swing Jannik potrà mettere punti in cascina in vista del rush finale.

Dal canto suo Evans arriva a Pechino a margine della sconfitta al primo turno nell’ATP 250 di Chengdu. Trentaduenne di Birmingham, è stato recente protagonista in positivo nel brillante girone di Davis Cup per la Gran Bretagna. Vincitore di due titoli in carriera, entrambi conquistati sul cemento outdoor, è di sicuro avversario da non sottovalutare su questa superficie.

La sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Daniel Evans inizierà alle 6.30 ora italiana. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse