Sport in tv oggi (martedì 5 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 5 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’impegno della Nazionale italiana di basket nei quarti di finale dei Mondiali contro gli USA: gli azzurri tentano l’impresa impossibile contro gli assi statunitensi. In primo piano gli Europei di volley maschile, la decima tappa della Vuelta a España, con la disputa della cronometro, importante per gli equilibri della classifica generale. Da non dimenticare i Mondiali di nuoto junior a Netanya e la rassegna iridata di sollevamento pesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 5 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 5 settembre

08.30 Nuoto, Mondiali junior 2023: seconda giornata (batterie) – Diretta streaming su Recast Tv.

09.30 Canottaggio, Mondiali 2023: batterie e ripescaggi canottaggio e paracanottaggio – Diretta streaming su worldrowing.com.

10.45 Basket, Mondiali 2023: Lituania-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Ciclismo, Giro di Gran Bretagna: terza tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: gruppo B 49 kg femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.57 Ciclismo, Vuelta a España: decima tappa (Valladolid-Valladolid) – Diretta tv dalle 14.15 su Eurosport1 HD, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

14.40 Basket, Mondiali 2023: Italia-USA – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Ciclismo femminile, Holland Ladies Tour: prologo – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: gruppo A 49 kg femminile – Diretta streaming su Olympic Channel.

16.00 Volley, Europei 2023: Grecia-Francia – Diretta streaming su eurovolley.tv.

16.30 Volley, Europei 2023: Spagna-Ucraina – Diretta streaming su eurovolley.tv.

16.55 Basket 3×3, Europei 2023: Germania-Italia (Donne – Pool B) – Diretta streaming su canale YouTube FIBA3x3.

17.00 Nuoto, Mondiali junior 2023: seconda giornata (semifinali e finali) – Diretta streaming su Recast Tv.

17.00 Volley, Europei 2023: Macedonia del Nord-Olanda – Diretta streaming su eurovolley.tv.

18.00 Volley, Europei 2023: Belgio-Estonia – Diretta streaming su eurovolley.tv.

18.00 Tennis, US Open 2023: quarti di finale donne – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: gruppo A 55 kg maschile – Diretta streaming su Olympic Channel.

18.45 Basket 3×3, Euopei 2023: Italia-Israele (Donne – Pool B) – Diretta streaming su canale YouTube FIBA3x3.

19.00 Volley, Europei 2023: Turchia-Israele – Diretta streaming su eurovolley.tv.

19.30 Tennis, US Open 2023: quarti di finale uomini – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

19.30 Volley, Europei 2023: Slovenia-Bulgaria – Diretta streaming su eurovolley.tv.

20.00 Volley, Europei 2023: Polonia-Danimarca – Diretta streaming su eurovolley.tv.

21.00 Volley, Europei 2023: Germania-Serbia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

Foto: MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria