LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c’è una cronometro spartiacque, sfida stellare tra Evenepoel, Vingegaard e Roglic

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2023, una cronometro di 25,8 chilometri con partenza ed arrivo a Valladolid che potrà far cambiare volto alla classifica generale, al momento guidata dal sorprendente Sepp Kuss, che sta vivendo il suo momento di gloria nonostante sia al servizio di Primoz Roglic e Jonas Vingegaard.

Una prova contro il tempo abbastanza breve, in controtendenza rispetto agli ultimi anni di Vuelta. Il percorso non viene totalmente incontro agli specialisti: i primi dieci chilometri sono infarciti di curve e la salita di Parquesol (uno strappo di 500 metri al 7%, preceduta da un po’ di falsopiano) penalizzerà i cronomen duri e puri. La seconda parte è pianeggiante, ma piena di rotatorie che non permetteranno dunque di tenere per troppo tempo velocità elevatissime.

La top 10 può essere completamente stravolta quest’oggi. La maglia roja Kuss non è mai andata d’accordo con il cronometro, anche se la prova non è così lunga; possono così entrare in gioco i grandi di questa Vuelta, a partire da Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), fresco di titolo iridato e a 2’22” dall’americano. Primoz Roglic e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sono però due uomini che sanno andare contro il tempo, così come Joao Almeida ed il compagno Juan Ayuso (UAE Team Emirates) che però partono dietro nei pronostici. Per l’Italia, speranze affidate a Fillippo Ganna, nonostante il percorso non gli si addica totalmente.

La decima tappa della Vuelta a España 2023, la cronometro di Valladolid, partirà alle ore 13.57, con la partenza di Callum Scotson, centosessantaduesimo ed ultimo nella generale. OA Sport vi terrà compagnia dalle 13.45 per non perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!

