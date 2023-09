LIVE Italia-USA, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: il sogno di una vita. Proviamo a battere i maestri e Banchero!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Stati Uniti, sfida valevole per i quarti di finale dei Mondiali di basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco va a caccia dell’impresa di una vita.

Dopo venticinque anni l’Italia è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale in un Mondiale e proprio come nel 1998 gli azzurri se la dovranno vedere con gli Stati Uniti. L’Italia ha concluso la seconda fase al primo posto grazie alle vittorie su Serbia e Porto Rico, mentre gli americani sono stati sconfitti a sorpresa dalla Lituania in un match incredibile, terminato con il punteggio di 110-104.

Contro gli Stati Uniti servirà la partita perfetta, seguendo proprio il copione tracciato dalla Lituania, capace di una prestazione fenomenale dall’arco. Impressionante anche il maggior numero di rimbalzi conquistato dai lituani, quasi il doppio rispetto agli statunitensi. Sicuramente la Lituania è una nazionale molto più fisica dell’Italia, ma ha comunque dato la dimostrazione che questi Stati Uniti non sono imbattibili.

Ovviamente e non può non esserlo sarà anche la sfida di Paolo Banchero. Il giocatore desiderato, sognato dall’Italia, che prima ha sedotto e poi abbandonato la maglia azzurra. Il rookie dell’anno in NBA ha fatto alla fine una scelta assolutamente legittima e rispettabile, con la speranza che almeno nella giornata di oggi possa ritenersi quella sbagliata.

La palla a due di Italia-Stati Uniti, sfida valevole per i quarti di finale dei Mondiali di basket, è in programma alle ore 14.40. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo