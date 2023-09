LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bacico a caccia del podio nei 100 dorso! Inizio l’avventura di Sara Curtis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di finali e semifinali dei Mondiali juniores di Netanya (Israele). La competizione, della durata di sei giorni, si svolge presso il Wingate Institute, una struttura appositamente costruita per ospitare eventi di nuoto internazionali di livello mondiale. All’evento partecipano nuotatori di età compresa tra i 15-18 anni e nuotatrici tra i 14-17 anni.

Nell’ultima edizione proprio lo scorso anno a Lima in Perù gli azzurri ben figurarono conquistando 20 medaglie con due ori, otto argenti e dieci bronzi ma quest’anno al via ci sono quasi tutte le Nazionali più forti, con gli Stati Uniti che presentano tra gli altri, alcuni atleti già affermati anche a livello assoluto come Daniel Diehl e Leah Hayes, già bronzo mondiali a Budapest lo scorso anno nei 200 misti. Sono 27, invece, gli azzurri convocati per questa manifestazione.

L’Italia, che ieri ha conquistato un argento e un bronzo, per questa seconda giornata ha già qualificati quattro atleti per le finali del pomeriggio ma c’è molto attesa anche per le gare del mattino. Si parte con le batterie dei 200 misti con due azzurri, Emanuele Potenza e Christian Mantegazza che ha già dimostrato un’ottima condizione e nel pomeriggio disputerà la finale dei 100 rana. A seguire scatta il Mondiale di una delle atlete più attese in casa azzurra, Sara Curtis che sarà al via con Marina Cacciapuoti, nelle batterie dei 100 stile libero. Andrea Camozzi e Daniele Momoni vanno a caccia della finale nei 100 farfalla, Paola Borrelli e Giulia Zambelli cercano l’exploit nel 200 farfalla, mentre Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni, dopo i podi di ieri, puntano al bis nei 200 stile libero. C’è l’Italia nella 4×100 mista mista che potrebbe riservare qualche soddisfazione al clan azzurro.

Nel pomeriggio Christian Bacico e Daniele Del Signore danno la caccia al podio nela finale dei 100 dorso, Irene Mati sarà al via della finale dei 50 rana, Christian Mantegazza proverà ad essere protagonista nei 100 rana e Giada Gorlier vuole la sorpresa nella finale dei 100 dorso. Ci sarà anche Emma Vittoria Giannelli a caccia di un buon risultato nella serie veloce degli 800 stile libero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda sessione di finali e semifinali dei Mondiali juniores di Netanya (Israele): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semifinali e finali inizieranno dalle 17.00. Buon divertimento!

Photo LiveMedia/Fabio Patamia