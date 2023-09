Italia-USA oggi in tv, Mondiali basket 2023: orario, programma in chiaro, streaming, probabili quintetti

Italia-USA, la sfida della storia. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco cercano il colpo della vita, incontrando di nuovo, dopo 17 anni, le star della NBA. E lo fanno nei quarti dei Mondiali, dove gli Stati Uniti uscirono un anno fa e a cui arrivano da secondi del secondo girone.

In palio c’è un posto in semifinale, che l’Italia non ha mai de facto raggiunto perché, pur con due quarti posti nella storia, nel 1970 e 1978 la formula dei Mondiali era diversa. Per gli States c’è l’occasione di scoprire se è stato un caso, quello della sconfitta con la Lituania, oppure se i già presenti campanelli d’allarme con il Montenegro si sono esauriti contro i baltici. Certo è che servirà forse la prestazione perfetta, soprattutto dall’arco, agli azzurri per andare ancora avanti in una rassegna nella quale della nostra Nazionale si sono visti tanti volti.

Italia-USA, secondo quarto di finale odierno ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 14:40. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Martedì 5 settembre

Ore 14:40 Italia-USA (Quarti di finale) – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Uno (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-USA OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

PROBABILI QUINTETTI

Premessa dovuta: i quintetti, più di una volta, sono appunto gli starting five, cioè quelli che iniziano la partita. Fanno per buona misura più testo i quintetti che la partita la finiscono. Se l’Italia si è affidata sempre, sostanzialmente, agli stessi cinque, per gli States Steve Kerr, a partire dalla sfida contro la Giordania, ha fatto partire Ingram dalla panchina inserendo Hart dall’inizio.

ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli

USA: Brunson, Edwards, Bridges, Hart, Jackson Jr.

Credit: Ciamillo