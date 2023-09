Sport in tv oggi (giovedÃ¬ 14 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 14 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano gli Europei di volley maschile con le due semifinali. L’Italia sarà di scena nel secondo penultimo atto a Roma e affronterà la Francia. Una grande Classica in cui gli uomini di Fefè De Giorgi andranno a caccia del pass per la Finale.

Fari puntati poi sulla fase a gironi di Coppa Davis, i Mondiali di sollevamento pesi, i Mondiali di rugby con la sfida tra Francia e Uruguay, senza dimenticare i tanti tornei di tennis in programma questa settimana nel circuito WTA e gli Europei di tennistavolo, oltre alla conferenza stampa dei piloti, alla vigilia del GP di Singapore di F1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 14 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 14 settembre

06.00 Tennis, WTA Osaka: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

10.00 Tennistavolo, Europei a squadre 2023: ottavi di finale – Diretta streaming su ettu.tv.

12.30 F1, GP Singapore: conferenza stampa – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), in streaming su SkyGo e su NOW.

12.55 Ciclismo, Vuelta a España: diciottesima tappa (Pola de Allande-La Cruz de Linares) – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Australia vs Francia – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Canada vs Svezia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su SuperTennix.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Repubblica Ceca vs Corea del Sud – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2023: Paesi Bassi vs USA – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 Ciclismo, Coppa Sabatini – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Finale -76 kg donne – Diretta streaming su Olympic Channel.

16.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro (Brasile): Finale Pistola 10 metri donne – Diretta streaming sul canale ISSF.

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Finale -102 km uomini – Diretta streaming su Olympic Channel.

18.00 Volley, Europei 2023: Polonia-Slovenia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Euro Volley Tv.

19.00 Golf, Nashville Open: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

20.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro (Brasile): Finale Pistola 10 metri uomini – Diretta streaming sul canale ISSF.

20.30 Tennis, WTA San Diego: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

21.00 Rugby, Mondiali 2023: Francia-Uruguay – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Volley, Europei 2023: Italia-Francia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Euro Volley Tv.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

13:30 TennisMania Speciale Coppa Davis con Paolo Canè. Conduce: Dario Puppo

15:00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023. Conduce Roberta Rotelli

18:25 Sprint2u con Antonella Palmisano (medaglia di bronzo nella 20 Km ai Mondiali di Budapest 2023). Conduce: Ferdinando Savarese

