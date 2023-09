Calendario semifinali Europei volley 2023 oggi: Slovenia-Polonia e Italia-Francia. Programma, orari, tv, streaming

I Campionati Europei di pallavolo maschile 2023 sono entrati ormai nelle fasi decisive. La manifestazione continentale si è spostata a Roma, dove andranno in scena oggi le semifinali. A giocarsi il titolo sono arrivate le quattro squadre più attese e quotate e tra queste c’è anche un’Italia decisa a confermare il titolo del 2021.

Il programma delle semifinali partirà alle ore 18.00 con Polonia-Slovenia. I polacchi partono col favore del pronostico, potendo contare su una rosa di maggior caratura, ma è bene ricordare come gli sloveni abbiamo eliminato i rivali odierni nelle ultime quattro manifestazioni continentali. Per Kaczmarek, Leon e compagni dunque doppio obiettivo: vendicare le tante sconfitte ed andarsi a giocare quel titolo europeo che manca dal 2009.

Alle ore 21.15 sarà invece il turno di Italia-Francia. Davanti al pubblico di casa gli azzurri, Campioni del Mondo e d’Europa, sfideranno i Campioni Olimpici in un match dal livello stellare e dal difficile pronostico. L’Italia viene dal durissimo incontro con i Paesi Bassi e dovrà forse scalare una marcia contro i francesi, anch’essi non sempre brillanti in questa competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle due seminfinali degli Europei 2023 di volley maschile. Italia-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre Polonia-Slovenia andrà su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e SkySport Arena. Per entrambi i match la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv. Noi di OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di entrambi gli incontri.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY OGGI

Giovedì 14 settembre

Ore 18.00 Polonia vs Slovenia – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 21.15 Italia vs Francia – Diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia-Francia su Rai2, Rai Sport HD e Sky Sport Uno. Polonia-Slovenia su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e SkySport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo