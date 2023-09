F1 in tv, GP Singapore 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Dal 15 al 17 settembre il weekend del GP di Singapore busserà alle porte degli appassionati di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay apprestiamo a vivere un round emozionante nel quale nulla potrà essere dato per scontato. I piloti e le squadre dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra su un layout particolare, in cui i muretti saranno un’insidia da considerare.

La Ferrari, reduce dal podio dello spagnolo Carlos Sainz a Monza, dovrà affrontare come tutti una pista dalle caratteristiche diametralmente opposte: si passa da un circuito da grande efficienza aerodinamica come il Tempio della velocità a uno da alto carico come quello asiatico. La Rossa, da questo punto di vista, ha mostrato seri problemi su tracciati con queste caratteristiche, citando Zandvoort (Paesi Bassi).

A proposito di Olanda, Max Verstappen è sempre più lanciato verso il suo terzo iride consecutivo, avendo portato a 10 i successi in serie quest’anno. Un dominio assoluto del neerlandese che vuol dare seguito alla propria egemonia e avvicinarsi in maniera sempre più importante al titolo.

Il weekend del GP di Singapore (15-17 settembre), round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Vi sarà l’opportunità di seguire le qualifiche e la gara anche su Sky Sport Uno (201). Il fine-settimana sarà trasmesso in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 vi offrirà la copertura televisiva in differita delle qualifiche e della gara e in streaming su TV8.it.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023

Venerdì 15 settembre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00-16.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 16 settembre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 17 settembre (orari italiani)

Ore 14.00 F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); differita in chiaro delle qualifiche e della gara su TV8.

Diretta streaming: NOW, SkyGo; differita in chiaro delle qualifiche e della gara su TV8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 16 settembre

*Ore 18.30 F1, Qualifiche – Differita in chiaro.

Domenica 17 settembre

*Ore 18.00 F1, Gara – Differita in chiaro.

*Orari soggetti a variazioni

