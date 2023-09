LIVE Italia-Francia, Europei volley 2023 in DIRETTA: semifinale stellare tra campioni del mondo ed olimpici!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Francia, semifinale degli Europei di volley 2023. Si gioca a Roma presso il Palazzo dello Sport. In palio l’atto conclusivo contro la vincente della sfida tra Slovenia e Polonia. Gli azzurri sono campioni d’Europa e del mondo in carica, i transalpini vinsero l’oro alle ultime Olimpiadi. Insomma, vedremo il campo il meglio che la pallavolo contemporanea possa offrire.

La stella è indubbiamente Earvin Ngapeth, ma il ribattezzato Monsier Magique ha giocato soltanto alcuni scambi poiché è in ripresa da un infortunio al ginocchio: il talentuoso schiacciatore tornerà a disposizione con un minutaggio maggiore in vista della semifinale contro l’Italia? Per il momento gli schiacciatori titolari sono Yacine Louati e Timothée Carle: il 31enne ha disputato le ultime due stagioni al Fenerbahce Istanbul e ora si è trasferito all’Asseco Resovia, ma vanta un passato in SuperLega tra Padova e Monza; il 27enne gioca invece al Berlin Recycling e nel 2019-2020 si è visto in Italia con la casacca di Vibo Valentia. Si tratta di due ottimi giocatori, ma sono tutt’altro che immarcabili in fase offensiva e possono essere messi in difficoltà in ricezione.

L’opposto titolare è il solidissimo Jean Patry, giocatore a tutto tondo che viaggia sempre con grandi percentuali senza fare leva su una potenza disarmante: ultime tre stagioni a Milano con grande profitto (una Challenge Cup vinta e una Finale Scudetto sfiorata), da ottobre militerà in Polonia con lo Jastrzebski Wegiel. Il palleggiatore è il precisissimo Antoine Brizard, attualmente in forza a Piacenza e ben conosciuto dagli italiani. Al centro spiccano i muri di Barthélémy Chinenyeze (giocatore di Civitanova), affiancato dal granitico veterano Nicolas Le Goff. Il libero è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: Jenia Grebennikov, 33enne ammirato nel recente passato con le maglie di Civitanova, Trento e Modena prima di trasferirsi in Russia.

Uno dei punti di forza della Francia è anche la qualità della panchina: gli schiacciatori Trevor Clevenot e Kevin Tillie, il palleggiatore Benjamin Toniutti, l’opposto Stephen Boyer potrebbero tranquillamente giocare da titolari. Non che quella italiana sia da meno, sia chiaro…La Francia fa molto leva sulla qualità del proprio servizio e soprattutto sul una ricezione granitica, che permette una costruzione di gioco molto fluida e lineare, non così facile da marcare. Occorrerà sostenere un ritmo molto elevato e pungere tra battuta e attacco per poter minare le loro certezze.

L’appuntamento dunque è per le 21.15 di questa sera per la semifinale degli Europei di volley 2023 tra Italia e Francia. Non perdetevi neanche un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!

