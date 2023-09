LIVE Coppa Sabatini 2023 in DIRETTA: Pogacar va a caccia del riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Sabatini 2023! La 71esima edizione della corsa che parte e arriva a Peccioli, per un totale di 199 chilometri.

Dopo la sconfitta di ieri Tadej Pogacar, arrivato quarto in un Giro di Toscana 2023 vinto da Pavel Sivakov su Richard Carapaz, va in cerca del riscatto, nella sua personalissima marcia d’avvicinamento al Giro di Lombardia 2023, che resta l’obiettivo dichiarato dello sloveno.

Partenza come di consueto alle 11:30, con un circuito di 24,7 km da ripetere per cinque volte, e poi un secondo tracciato di 12,2 km da rifare tre volte: nel mezzo strappi e controstrappi, con tanti luoghi adatti a scatti e possibili imboscate, fra cui le salite di Montefoscoli (0,8 km all’11,3%), Terricciola (3,7 km al 3,1%) e del Muro di Via di Greta (0.8 km al 10.2%) nella prima parte, e lo strappo di Peccioli (1,4 km al 5,6% di pendenza media) nel finale.

Chi sarà ad alzare le braccia al cielo al traguardo? La risposta alla strada: unico vero giudice supremo e incontestabile.

Si parte alle ore 11.30 da Peccioli, come detto, che sarà anche la location di arrivo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del Giro di Toscana 2023 con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 15.00. Non mancate!

Foto: (AP Photo/Daniel Cole)