Sollevamento pesi, Reyes celebra l’oro ai Mondiali: “La pesistica è uno stile di vita”. E anche il presidente Urso lo applaude

Oscar Reyes Martinez ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi nella categoria di peso non olimpica -81 kg. Un trionfo per un atleta che solo cinque mesi fa si prendeva la medaglia più preziosa a livello europeo e che si è confermato oggi sul palcoscenico più importante.

Queste le parole del nuovo Campione del Mondo, raccolte dalla FIPE: “Direi che sono veramente molto emozionato perché riuscire a conquistare il titolo mondiale è davvero una forte gioia. Nonostante non stessi benissimo nell’ultima prova di slancio ho dato tutto quello che avevo per andare a conquistare il titolo! La pesistica è uno stile di vita come dico sempre ed oggi abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti noi pesisti”.

A celebrare il successo di Martinez anche le parole del numero uno della federazione, Antonio Urso: “C’è una soddisfazione enorme perché è la prima Medaglia d’Oro che la Federazione Pesistica Italiana conquista nell’era moderna. Lo avevo detto in tempi non sospetti che questa Nazionale e questa Federazione avevano un grandissimo potenziale da esprimere”.

“Ancora oggi, dopo un titolo mondiale conquistato, sono convinto che abbiamo ancora molto da dire nel prossimo futuro – ha concluso poi il presidente – soddisfazione e gioia sono doppie: per un risultato pazzesco e per un margine di crescita che ci darà ancora tantissime soddisfazioni”.

Foto: FIPE