Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Natlia Llamosa vince l’oro nella -64 kg femminile

La colombiana Natalia Llamosa ha vinto la medaglia d’oro in occasione dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in Arabia Saudita, precisamente nela Capitale Riadi.

La pesista sudamericana è riuscita nell’impresa grazie all’ottima muisura dello strappo, dove ha alzato 101 kg al secondo tentativo, per poi ottenere il bronzo di slancio con 122 kg per un totale di 223 kg, una lunghezza in più rispetto alla nigeriana Ruth Ayodele che, dal gruppo B, ha guadagnato il terzo posto nel primo segmento con 100 kg e l’argento nel secondo con 122 kg per un totale di 222 kg.

Bronzo poi per la sudcoreana Park Min Kyung, anche lei proveniente dal gruppo B e autrice del miglior slancio del lotto dove ha preso il largo alzando 123 kg, misura sommata ai 97 kg dello strappo che le hanno concesso di raggiungere 220 kg.

Da menzionare infine l’argento di strappo dell’altra colombiana in gara, Julieth Rodriguez, audace nel sollevare anche lei 101 kg, fermandosi poi al quarto posto con 220 kg dopo uno slancio non perfetto in cui non è andata oltre 119 kg.

