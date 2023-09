Sollevamento pesi, Mondiali 2023: oro Corea del Sud nei pesi massimi femminili, doppietta uzbeka nei -109 kg

Penultima giornata che va in archivio a Riyadh (in Arabia Saudita) in occasione dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento fino a domenica 17 settembre e valevole come evento di qualificazione olimpica a partecipazione obbligatoria verso i Giochi di Parigi 2024. Assenti atleti italiani, domani andrà in scena l’ultima gara della manifestazione.

Tripletta sud coreana nella categoria olimpica femminile +87 kg grazie a Park Hyejeong, che ha centrato il titolo iridato con 289 kg di totale aggiudicandosi anche entrambi gli ori di specialità con 124 di strappo e 165 di slancio. Sul podio nel concorso generale anche l’americana Mary Theisen-Lappen, argento con 277 kg (117+160), e l’ecuadoriana Lisseth Ayovì, bronzo con 276 kg (121+155).

Nell’ultima gara di giornata è poi arrivato il trionfo dell’Uzbekistan nella categoria non olimpica maschile -109 kg con Akbar Djuraev, che si è imposto con 415 kg di totale conquistando anche l’oro di strappo con 189 kg e l’argento di slancio con 226 kg. Doppietta uzbeka completata da Ruslan Nurudinov, secondo nel concorso generale a quota 407 kg centrando inoltre l’oro di slancio con 227 kg. Bronzo per l’azero Dadash Dadashbayli con 403 kg (180+223).

Foto: Lapresse