Sollevamento pesi, Mondiali 2023: doppietta cinese nei -81 kg femminili, Taipei in trionfo nei -87 kg

Si è appena conclusa la dodicesima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh (in Arabia Saudita) fino a domenica 17 settembre e valevole come evento di qualificazione olimpica a partecipazione obbligatoria verso i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi sono stati assegnati altri due titoli, entrambi in campo femminile.

Dominio assoluto e doppietta per la Cina nella categoria olimpica fino a 81 kg, con Xiaomei Liang che si è confermata sul trono iridato un anno dopo il trionfo di Bogotà. La 25enne, campionessa asiatica in carica, ha centrato il secondo titolo mondiale consecutivo con 281 kg di totale, aggiudicandosi anche un argento di strappo a 122 kg e soprattutto l’oro di slancio a 159 kg con il nuovo record del mondo di specialità.

Argento nel concorso generale per la connazionale Zhouyu Wang con 277 kg, dopo aver ottenuto l’oro di snatch con 122 kg (stessa misura di Liang) e l’argento di slancio con 155 kg. Podio completato in terza posizione dall’australiana Eileen Floanna Cikamatana con 256 kg complessivi, frutto di uno strappo da 110 kg e di uno slancio da 146 kg (bronzo di specialità). Da segnalare anche il bronzo di strappo conquistato dall’ecuadoriana Neisi Dajomes Barrera con 115 kg.

Per quanto riguarda la seconda competizione odierna, nei -87 kg (categoria non olimpica), Taipei ha portato a casa la medaglia d’oro con Lo Ying-Yuan. La 27enne taiwanese ha avuto la meglio in una gara di livello abbastanza modesto, totalizzando 245 kg (112+133) e precedendo sul podio la colombiana Yeinny Norela Geles Moreno (244 kg; 106+138) e la sud coreana Jung Aram (241 kg; 107+134).

